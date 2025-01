(AGENPARL) - Roma, 3 Gennaio 2025

(AGENPARL) – ven 03 gennaio 2025 CARAMIELLO (M5S): DA SINDACO PORTICI TONI INACCETTABILI

CARAMIELLO (M5S): DA SINDACO PORTICI TONI INACCETTABILI

Roma, 3 gennaio – “Resto basito dalle dichiarazioni del primo cittadino di Portici del Pd, Vincenzo Cuomo, che nel corso di un discorso effettuato pubblicamente innanzi ai dipendenti di una delle più grosse società partecipate della Campania, la Leucopetra, ha pesantemente offeso la dignità di migliaia di elettori, che mi stanno scrivendo incessantemente da stamattina. In particolare, secondo il rappresentante istituzionale, chi non lo sostiene elettoralmente è “scemo e cornuto”. Mi chiedo se il Pd nazionale si riconosca in questi toni e parole inaccettabili che ledono la dignità dei cittadini”. Così in una nota il deputato M5S Alessandro Caramiello.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle