Appello per il Ritrovamento del Collega Guardia Giurata Massimo Raffi

(AGENPARL) - Roma, 3 Gennaio 2025

(AGENPARL) – ven 03 gennaio 2025 La Guardia Nazionale Ambientale, per voce del Dirigente Generale

Settore Fondamentale Niccolò Francesconi, insieme al Sindacato di

categoria Confintesa Sicurezza Privata in persona del Segretario

Nazionale Gianluca Mennuti, rivolgono un accorato appello a tutti gli

operatori della protezione civile, alle guardie ambientali e agli agenti

della vigilanza privata attivi in Italia, in particolare nelle regioni

Lazio, Umbria e Campania. È fondamentale prestare la massima attenzione

durante il servizio notturno per facilitare il ritrovamento della

Guardia Giurata Massimo Raffi, attualmente scomparso.

Questo drammatico appello ha scosso la nostra comunità, e ci auguriamo

che si risolva presto con la positiva conclusione del ritrovamento del

collega e amico Massimo Raffi, auspicando il suo ritorno sano e salvo.

Invitiamo tutti gli Istituti di vigilanza privata e le associazioni di

volontariato a collaborare attivamente per intensificare le ricerche.

Inoltre, chiediamo a tutti i colleghi in servizio di pattuglia notturna

di unirsi agli sforzi delle forze dell’ordine. Siamo certi del vostro