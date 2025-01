(AGENPARL) - Roma, 2 Gennaio 2025

**Scomparsa Agroppi, Giani: "Toscana orgogliosa di averti avuto come

figlio”**

/giovedì 2 gennaio 2025/

“Quella della scomparsa di Aldo Agroppi è una notizia che rattrista non

solo la giornata ma la vita, è una di quelle notizie che non vorresti mai

che ti raggiungessero, perché con uomini come lui se ne vanno, per tante

ragioni, pezzi della nostra esistenza. Agroppi, con la sua corsa atipica, i

capelli arruffati, lo ricordiamo come calciatore e bandiera del Torino, poi

allenatore del Pisa e della Fiorentina, dirigente del Livorno e col suo

accento toscano, con il suo modo di fare schietto e irriverente, come

opinionista televisivo che non faceva sconti al sistema calcio. Fai buon

viaggio, Aldo, la Toscana è orgogliosa di averti avuto come figlio”.

Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, si esprime così

apprendendo della scomparsa di Aldo Agroppi, toscano di Piombino, venuto a

mancare a Piombino quest’oggi, giovedì 2 gennaio 2025, dove era nato il 14

aprile 1944.

Agroppi, cresciuto calcisticamente nel Piombino, fu ceduto al Torino che

era ancora giovanissimo. Passato al Genoa, tornò al Piombino e nuovamente

al Genoa, quindi alla Ternana e al Potenza, prima di diventare un elemento

insostituibile del Torino degli anni Settanta. In quel periodo Agroppi

vestì per cinque volte la maglia della Nazionale italiana.

Dopo aver concluso la carriera di calciatore nel Perugia, avviò sempre a

Perugia quella di allenatore partendo dalle giovanili per guidare

successivamente le prime squadre di Pescara, Pisa, ancora Perugia, Padova,

Fiorentina, Como, Ascoli e nuovamente Fiorentina, dove chiuse la carriera

di tecnico.

In seguito, data la sua marcata vis polemica e la sua simpatia, Agroppi

divenne un ricercato opinionista televisivo, partecipando a trasmissioni su

circuiti regionali e nazionali tra su Italia 7, Rtv 38, La 7 e Rai, dove

partecipò alla Domenica Sportiva. È stato anche dirigente del Livorno

come uomo immagine ed esperto di comunicazione calcistica televisiva.