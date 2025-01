RIMINI, BIGNAMI(FDI): DOMANI AL COMANDO DEI CARABINIERI PER ESPRIMERE GRATITUDINE

(AGENPARL) - Roma, 2 Gennaio 2025

GRATITUDINE

“Domani mattina mi recherò al Comando Provinciale dei Carabinieri di Rimini

e successivamente alla Stazione di Villa Verucchio per esprimere

apprezzamento e gratitudine per il lavoro quotidianamente svolto per la

sicurezza di tutti noi dall’Arma dei Carabinieri e da tutte le nostre Forze

dell’Ordine. Un gesto con cui Fratelli d’Italia intende anche testimoniare

la vicinanza ai Carabinieri costretti ad intervenire per proteggere i

cittadini minacciati e colpiti da un soggetto che, armato di un coltello,

aveva già colpito diverse persone e si era scagliato contro il Comandante

della Stazione locale. E’ importante che chi indossa una divisa sappia che

il Governo e questa maggioranza sono al loro fianco”.

Lo dichiara Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

