(AGENPARL) – gio 02 gennaio 2025 PUGLIA, ANAS: PER INCIDENTE, CHIUSA LA SS 89 “GARGANICA” AD APRICENA, IN PROVINCIA DI FOGGIA

Bari, 2 gennaio 2025

Per incidente autonomo è provvisoriamente chiusa al traffico un tratto della SS 89 “Garganica” ad Apricena, in provincia di Foggia.

Per consentire le operazioni di rimozione del mezzo e ripristino delle condizioni di sicurezza la strada è interdetta al traffico dal km 17,100 al km 23,000.Il transito veicolare è deviato lungo la viabilità alternativa, con indicazioni in loco.

Il personale di Anas e delle Forze dell’ordine è sul posto per la gestione della viabilità.