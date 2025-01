Iran: commissione Diritti umani Senato, ci uniamo a richiesta di scarcerazione e rimpatrio Sala

(AGENPARL) - Roma, 2 Gennaio 2025

Roma, 2 gen. – “La commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei Diritti umani del Senato si unisce alla richiesta della immediata scarcerazione, della liberazione e del rimpatrio di Cecilia Sala, detenuta senza alcuna giustificazione e in condizioni assai preoccupanti in Iran.

Tutte le commissarie e i commissari condividono la richiesta, nella estrema delicatezza della situazione, di fare ogni passo perché vengano rispettati i diritti della nostra concittadina e perché possa riacquistare al più presto la propria libertà e tornare a casa e al suo lavoro, prezioso, di informazione che è il nutrimento di ogni democrazia liberale”.

Così la senatrice della Lega Stefania Pucciarelli a nome di tutta la commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei Diritti umani del Senato di cui è presidente.

Ufficio Stampa Lega Senato