(ACON) BROCHURE ISTITUZIONALI. HONSELL (OPEN): NO A USO PER FINI POLITICI

(AGENPARL) – gio 02 gennaio 2025 (ACON) Trieste, 2 gen – “Ha destato vivo sconcerto il fatto che

in un programma istituzionale, come la brochure sul Giardino di

Natale a Ronchi dei Legionari, per presentare la manifestazione

di Curling Bisi?c (30 novembre 2024 – 6 gennaio 2025), sia

comparso il saluto di una persona che non aveva titolo

istituzionale, ma si firmava meramente come presidente di una

forza politica di maggioranza in Consiglio regionale”.

E’ quanto scrive in una nota Furio Honsell (Open Sinistra Fvg),

che aggiunge: “Brochure istituzionali non dovrebbero essere

veicolo di propaganda politica diretta, i gruppi consiliari

devono usare le proprie risorse, non quelle della collettivit?”.

“Come Open Sinistra Fvg intendiamo compiere un’interrogazione al

riguardo richiamando l’attenzione sull’importanza di mantenere

una netta separazione tra attivit? istituzionali e opportunismi

partitici”, conclude il consigliere.

