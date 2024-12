Le azioni europee si stabilizzano e sono sulla buona strada per registrare modesti guadagni annuali

(AGENPARL) - Roma, 31 Dicembre 2024

Le azioni europee hanno mostrato una stabilizzazione nei primi scambi dell’ultima seduta dell’anno, con l’indice Stoxx Europe 600 che si è attestato a 504 punti. Nonostante una performance generale più debole rispetto al mercato azionario americano, gli investitori si preparano a un bilancio positivo per l’anno, con guadagni modesti che potrebbero concludere il 2024 su un buon slancio.

L’indice europeo ha visto un andamento relativamente stabile, mentre i mercati di Germania, Svizzera e Italia hanno chiuso la giornata in linea con la chiusura dell’indice. Tuttavia, i principali indici azionari delle piazze finanziarie europee hanno mostrato segnali di debolezza. Il FTSE britannico è sceso dello 0,12% a 8.111 punti, mentre il CAC 40 francese ha chiuso a 7.308 punti.

Si prevede che oggi i mercati europei continueranno a negoziare per una sessione abbreviata, con la chiusura prevista per domani, mercoledì, in occasione dei festeggiamenti per il nuovo anno. Le contrattazioni riprenderanno giovedì, quando la maggior parte degli investitori e delle istituzioni finanziarie torneranno alle loro normali operazioni.

Nonostante le sfide economiche e geopolitiche che hanno influito sulla performance complessiva dei mercati europei, l’indice Stoxx Europe 600 è proiettato a registrare un guadagno annuale di circa il 5,5% nel 2024. Tuttavia, questo incremento risulta significativamente inferiore rispetto a quello del mercato azionario statunitense, che si prevede crescerà di circa il 25% nel corso dello stesso periodo.

L’inferiorità della performance europea rispetto a quella americana è stata un tema ricorrente nel 2024, con gli investitori che hanno preferito i mercati statunitensi grazie alla solidità economica e alle politiche monetarie favorevoli. Nonostante ciò, gli investitori europei restano ottimisti su un recupero a lungo termine, in particolare nei settori che potrebbero beneficiare delle tendenze economiche globali e delle politiche di sostenibilità e transizione energetica.

In sintesi, le azioni europee si stanno stabilizzando a fine anno e, pur con una crescita inferiore rispetto agli Stati Uniti, sono sulla buona strada per registrare guadagni annuali modesti. Le aspettative per il 2024 rimangono relativamente positive, con previsioni di crescita che potrebbero beneficiare di un miglioramento delle condizioni economiche globali e di un ritorno alla stabilità dopo le turbolenze degli anni precedenti.