L’Aquila – Comunicato stampa Italia delle donne

(AGENPARL) – lun 30 dicembre 2024 Il Comune dell’Aquila aderisce al progetto nazionale “L’Italia delle donne”, partecipando all’avviso pubblico indetto dal Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri unitamente ad Anci.

“Aderiamo con convinzione e, voglio dirlo, anche con entusiasmo a un progetto che vuole portare all’attenzione nazionale figure femminili non più viventi che abbiano dato lustro e legate al nostro territorio, recuperandone così visibilità e dovuta rilevanza” dichiara in una nota l’Assessore alle Pari Opportunità Ersilia Lancia.

“Credo profondamente nella narrazione della città fatta dalle donne, la città ha bisogno dello sguardo delle donne tanto che nella scorsa edizione del Marzo in Rosa, l’iniziativa “Nel segno delle donne” aveva consegnato alla comunità un racconto tutto al femminile della città attraverso figure come Laudomia Bonanni, Margherita d’Austria ma pure Amalia Sperandio, Ondina Valla e altre.

Oggi aderire a “L’Italia delle donne ” significa per l’Amministrazione cogliere l’opportunità di poter valorizzare e portare all’attenzione nazionale biografie di figure femminili non particolarmente note e che tuttavia abbiano istituito un legame fruttuoso col nostro territorio. Queste figure meritano indubbiamente di essere recuperate, di essere visibili e raccontate oltre i confini cittadini perchè valorizzarle significa parlare altrimenti e in altro modo, il modo delle donne, anche della città”.

Il Comune acquisirà le biografie riferibili a donne vissute tra l’XI secolo e il 31 dicembre 2018 e che si siano distinte nei campi della letteratura ” Donne di penna”, delle arti teatrali e cinematografiche “Donne di scena”, nell’impegno civico e istituzionale ” Donne delle istituzioni” attraverso una manifestazione di interesse.L’avviso è consultabile sull’albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell’Amministrazione Comunale http://www.comune.laquila.it, mentre per ogni informazione è posssibile contattare l’Ufficio Politiche Giovanili allo 0862/645346-522.

Le biografie dovranno pervenire entro e non oltre il 10 gennaio pv.

