(AGENPARL) - Roma, 30 Dicembre 2024

(AGENPARL) – lun 30 dicembre 2024 GUBITOSA (M5S): CHI CRITICA SETTIMANA CORTA STUDI

Roma, 30 dic. – “Chi attacca la proposta di ridurre l’orario di lavoro a parità di salario dimostra di vivere nel Medioevo. Se poi tali critiche arrivano da coloro che con la legge di Bilancio hanno aumentato gli stipendi di ministri e sottosegretari lasciando briciole a lavoratori e pensionati, alla tragedia si aggiunge la farsa. Numerosi studi testimoniano come la ‘settimana corta’ funzioni e produca benefici anche a quella produttività di cui tutti si riempiono la bocca, a cominciare da ex ministri e sodali che in questa legislatura siedono tra i banchi dell’opposizione, ma che più volte hanno votato con la maggioranza. Ci risparmino le lezioncine e si mettano a studiare”.

Così in una nota il Vice Presidente del Movimento 5 Stelle Michele Gubitosa.

