Esecutivi Cia Potenza-Matera: un pacchetto di proposte per uscire dall’emergenza

AGENPARL - 30 Dicembre 2024

La più rapida e condivisa definizione delle modalità e dei criteri di

assegnazione delle risorse del fondo siccità per Comune e per azienda è una

delle priorità indicate dalla Cia-Agricoltori in una riunione dei Comitati

Esecutivi di Potenza e Matera con la partecipazione del Presidente

Nazionale Cristiano Fini, di Domenico Mastrogiovanni dell’Ufficio

Economico Cia Nazionale e del direttore generale del Dipartimento Politiche

Agricole Vittorio Restaino. Alla Basilicata spettano 15 milioni di euro

per indennizzare oltre 100mila ettari di areali seminativi e erbacei

danneggiati. Una seconda e centrale questione connessa allo stato di

emergenza – secondo quanto hanno sottolineato i presidenti Cia Potenza

Giambattista Lorusso, Matera Giuseppe Stasi e Donato Distefano -riguarda la

possibilità data alle Regioni di attivare una ulteriore misura chiamata

M23, una misura aggiuntiva da porre in essere con risorse residue del PSR

2014/22 per ristorare aziende e comparti che non trovano ristoro nelle

misure già definite, in particolare quelle arboree ed intensive. Altra

questione di particolare rilevanza riguarda la possibilità di attivare

nell’ambito del CSR 2023/27 iniziative di ingegneria finanziaria, che

peraltro si integrerebbe alla luce di alcune decisioni assunte dal MASAF

alle ulteriori risorse dedicate ai servizi creditizi, che sono state

assentite con il collegato alla finanziaria di 21 meuro per abbattimento

dei costi dei tassi di interesse sui mutui delle aziende agricole in essere

al 2024.

Il presidente nazionale Cia Fini ha ribadito le proposte – dalle aree

interne alle risorse idriche fino alla Pac – contenute nel documento

presentato all’ultime assemblea di fine novembre ( sotto lo slogan

“Agricoltura al bivio: più valore a chi produce”) con al centro il grande

tema dei cambiamenti climatici e degli effetti pesanti sul settore primario

tant’è che oggi – dice – non bisogna parlare più di cambiamenti climatici

ma di crisi climatica e di eventi estremi a ripetizione. Sull’acqua urge

preservare le sorgenti e manutenere i bacini imbriferi oltre a rendere

sempre più efficienti gli invasi e le strutture di laminazione, proporre la

realizzazione di ulteriori invasi anche di media piccola dimensione su

tutto il territorio nazionale in modo da trattenere l’acqua e sviluppare un

piano di adattamento sia per quando le quantità sono eccedenti sia per

eventuali prolungate periodi di carenza di pioggia. Nel Paese Italia

tratteniamo solo l’11% della risorsa e in Basilicata non andiamo oltre il

20%. Di qui l’indicazione ad aprire una specifica valutazione sull’uso

delle acque reflue e della fitodepurazione.

Per Domenico Mastrogiovanni (Cia nazionale) è indispensabile attivare un

tavolo di coordinamento relativo alle attivita’ riferite alle crisi e alle

emergenze in agricoltura in modo da coordinare meglio gli adempimenti che

le Regioni e le istituzioni preposte sono chiamate ad emanare al fine di

rispondere in tempi celeri e immediati in caso di fenomeni straordinari e

avversi verso le istituzioni quali la U.E. e il governo centrale.

Evidenziata anche la possibilità di attivare la misura M23 utilizzando

residui PSR 2014/2022 destinabili ad indennizzare altri settori non

rientrati nel fondo riserva crisi e segnalato inoltre un ulteriore

stanziamento nella finanziaria 2025 per il comparto agricolo paria 21 Meuro

nel collegato chiamato “Investire Terra”; la misura sarà gestita da ISMEA

ed è finalizzato ad abbattere gli interessi sui mutui delle aziende

agricole in essere nel corso del 2024.

Il direttore del Dipartimento Politiche Agricole Restaino ha riferito che i

pagamenti per sodo e integrato sono imminenti e per ciò che riguarda la

misura Bio bisogna solo attendere la definizione degli algoritmi da parte

di AGEA i pagamenti si prevede che possono essere effettuati nel mese di

gennaio 2025. Quanto alla questione afferente la regolamentazione dello

spandimento reflui zootecnici (le “Linee guida per la protezione delle

acque dall’inquinamento da nitrati di origine agricola”) Restaino ha

richiamato la DGR 322/2024 che di fatti ha ristabilito ai sensi della norme

vigenti ed in ragione della situazione di contesto dei nostri territori,

soluzioni e regole in linea con le effettive esigenze del comparto e nel

pieno rispetto delle disposizioni in materia di direttiva nitrati e

gestione dei reflui in aree non vulnerabili. Una richiesta è stata

avanzata dal componente esecutivo di Potenza Moscaritolo in merito agli

interventi previsti nel CSR relativamente all’agricoltura di precisione. A

tale richiesta Restaino ha risposto che alla luce delle ristrettezze delle

disponibilità l’unica soluzione resta l’intervento previsto con AKIS sul

quale sono appostate adeguate risorse.

Il presidente Lorusso infine sostiene che è opportuno mantenere alta

l’attenzione per arrivare a soluzioni e decisioni che siano in linea con le

esigenze delle aziende agricole in forte difficoltà e che bisogna

concretamente affrontare i problemi contingenti che oggi vive il settore

primario. Di qui la proposta di un tavolo di lavoro permanente sui temi

legati all’emergenza e alle calamità oltre che sulle questioni legate al

rischio e ai sistemi di copertura assicurativi in agricoltura.

“L’agricoltura è a un punto di svolta, occorre imboccare la strada giusta

-ha dichiarato il presidente nazionale di Cia, Cristiano Fini-. Ridare

centralità al settore vuol dire smetterla con proclami e chiusure

ideologiche, ma agire concretamente su priorità ed emergenze”.