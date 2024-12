COMUNICATO STAMPA 30 DICEMBRE – CAPODANNO WONDER COMPANY: STOP AL VETRO E MODIFICHE ALLA VIABILITA’

(AGENPARL) - Roma, 30 Dicembre 2024

lun 30 dicembre 2024 COMUNICATO STAMPA

CAPODANNO “WONDER COMPANY” A TREVISO: STOP AL VETRO E MODIFICHE ALLA VIABILITA’

Disposti varchi di accesso da via Barberia e via Indipendenza per la festa in Piazza

Treviso, 30 dicembre 2024

In occasione della festa di Capodanno “Wonder Company”, che si terrà domani sera, martedì 31 dicembre, a partire dalle ore 22 in Piazza dei Signori e Piazzetta Aldo Moro, sono state predisposte misure per garantire lo svolgimento dell’evento in piena sicurezza.

Stop ai contenitori di vetro. Dalle ore 18 del 31 dicembre fino alle ore 6 del 1° gennaio, in tutta l’area interessata dall’evento sarà vietata la vendita per asporto e la detenzione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, di bevande contenute in contenitori di vetro, bicchieri di vetro o lattine non stappate, e la detenzione di contenitori di vetro.

Gli esercenti che vendono bevande in contenitori di plastica o lattine dovranno aprirle preventivamente, rimuovendo e trattenendo i tappi. La somministrazione di bevande alcoliche e non alcoliche sarà consentita nei pubblici esercizi solo agli avventori che consumano nell’area di somministrazione dei locali unitamente a un pasto.

Sarà inoltre vietata la detenzione di bevande non alcoliche in contenitori di plastica con tappo oltreché di bombolette spray schiumogeno o urticante.

Varchi. Come nelle precedenti edizioni, sono stati previsti alcuni varchi di accesso all’area della manifestazione. In via Barberia e in via Indipendenza saranno presenti gli unici passaggi di accesso. Tutti gli altri (Calmaggiore incluso) saranno varchi di uscita.

Viabilità. Dalle ore 13 alle ore 24 del 31 dicembre sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta dei mezzi in Piazza dei Signori, Calmaggiore, Via XX Settembre, Piazza e Via Indipendenza e Via Martiri della Libertà (stalli moto). Le aree indicate saranno riservate esclusivamente ai mezzi dell’organizzazione dell’evento, riconoscibili dal logo della manifestazione esposto in modo ben visibile sui veicoli.

Dalle ore 15.30 del 31 dicembre 2024 fino a cessate esigenze del 1° gennaio, le seguenti vie saranno interdette alla circolazione veicolare: Corso del Popolo (all’altezza del Ponte San Martino), Calmaggiore, Piazza dei Signori, Via XX Settembre e Via Martiri della Libertà.