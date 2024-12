(AGENPARL) - Roma, 29 Dicembre 2024

*Giornalista freelance – Scrittore – Social media manager*

Davide Romano è giornalista freelance, scrittore e social media manager con

una lunga esperienza nel volontariato e una passione per il dialogo

interreligioso ed ecumeno. Ha fatto parte del movimento scout per diversi

anni, esperienza che ha contribuito a formare il suo impegno civico e

sociale.

*Formazione*

Ha studiato scienze religiose presso: l’ *Istituto di Scienze Religiose

“Don Ignazio Sgarlata”* (Arcidiocesi di Monreale, Palermo).

Ha anche frequentato i corsi dell’*Università Pontificia Salesiana* (Roma);

della *Pontificia Università “San Tommaso d’Aquino” – Angelicum* (Roma);

della *Yeshivà Teferet Ha Torah* (Roma e Gerusalemme); della *Pontificia

Facoltà Teologica “San Bonaventura – Seraphicum”* (Roma); dell’*Istituto di

Studi Ecumenici “San Bernardino”* (Venezia) e della *Facoltà Valdese di

Teologia* (Roma)

*Esperienze professionali*

Si è occupato di comunicazione politica, sindacale e per il terzo settore.

Ha collaborato con diverse testate giornalistiche, tra cui:

– *Avvenimenti*

– *La Repubblica*

– *L’Ora*

– *Il Giornale di Sicilia*

– *Il Mediterraneo*

– *La Rinascita della Sinistra*

– *Jesus*

– E numerose altre testate

*Ha fondato e diretto:*

– *Nuovo Mezzogiorno*, bimestrale di economia, politica e cultura

– *Forum 98*, mensile della *Funzione Pubblica CGIL Sicilia*

*Attività sociali*

Ha fondato *La Compagnia del Vangelo*, una comunità ecumenica informale

impegnata nel servizio alle persone in difficoltà.

*Pubblicazioni*

*Autore, fra gli altri, di*:

1. *La linea d’orizzonte tra carne e Cielo*, Prefazione di Paolo

Scrima, Palermo 2003

2. *La buriana e altri racconti*, Prefazione di Maurizio Rizza, Palermo

2003

3. *Nella città opulenta. Microstorie di vita quotidiana*, Prefazione

di Diego Novelli, Palermo 2003, 2004

4. *L’anima in tasca*, Prefazione di Antonio Riolo, Palermo 2004

5. *Piccola guida ai monasteri e ai conventi di Sicilia*, Palermo 2004

6. *Il santo mendicante. Vita di Giuseppe Benedetto Labre*, Palermo 2005

7. *25 e non li dimostra. Storia della Funzione Pubblica Cgil-Sicilia*,

Palermo 2005

8. *Dicono di noi. Il Belpaese nella stampa estera*, Presentazione di

Rosalinda Camarda, Prefazione di Pino Apprendi, Palermo 2005

9. *La pagliuzza e la trave. Indagine sul cattolicesimo contemporaneo*,

Presentazione di Marcelle Padovani, Prefazione di Anna La Rosa, Con un

contributo di don Vitaliano della Sala, Palermo 2007

10. *A mio padre con rabbia* in Aa. Vv., *Specchio poetico. Raccolte in

dialogo*, Sant’Arcangelo di Romagna (RN) 2008

11. *Bagnarsi di sole, nutrirsi d’arte. L’Italia vista dai russi*,

Palermo 2010, 2015

12. *(con Fabio Bonasera) Inganno padano. La vera storia della Lega Nord*,

Prefazione di Furio Colombo, Palermo 2010, 2011

13. *Uno spettro s’avanza. Globalizzazione, mafie, diritti e nuova

cittadinanza*, Presentazione di Paolo Ferrero, Prefazione di Daniele Gallo,

Palermo 2011, 2013

*Volumi curati, fra gli altri*:

1. Girolamo Li Causi, *Terra di Frontiera. Una stagione politica in

Sicilia 1944–1960*, Palermo 2009

2. Dante Lattes, *Apologia dell’ebraismo*, Palermo 2011

3. Giovanni D. Cereda, *L’opera dello Spirito Santo nella

santificazione del credente. La pneumatologia di John Wesley*, Palermo 2012

4. Ines De Benedetti, *Poesia nascosta. Le ricette della cucina

tradizionale ebraica italiana*, Palermo 2013, 2015, 2017

5. Tatiana Kalinina, *Non solo caviale. Le ricette della cucina

tradizionale russa*, Palermo 2015

6. Sante Sguotti, *Prete pedofilo si diventa. Pedofilia e celibato

nella Chiesa di papa Francesco*, Palermo 2015

7. Daniela Li Muli, *Ipotesi di una halakhah ebraico-cristiana*,

Palermo 2017

8. Giovanni Ivano Sapienza, *L’unione creatrice. Amore e creazione

secondo Teilhard de Chardin*, Palermo 2017

9. Francesca Morando, *Il-lingwa Maltija. Origine, storia, comparazione

linguistica e aspetti morfologici*, Palermo 2017

10. Lev Tolstoj, *Riflessioni di un vegetariano*, Palermo 2017

11. Lev Tolstoj, *Vita di Gesù e altri scritti*, Palermo 2017

12. Barbara Cucinella, *Taste of America. Un viaggio ‘coast to coast’ fra

ricette, curiosità, tradizione e storia*, Palermo 2018

13. Caterina Zabbia, *Gregorio. Un fiore cresciuto sulle zolle del

Calvario*, Palermo 2018

14. Aa. Vv., *Poesie per Dio. Quasi una preghiera*, Palermo 2019

15. Laura Veccia Vaglieri, *Apologia dell’Islamismo*, Palermo 2019

16. Ernesto Buonaiuti, *Apologia del Cattolicesimo*, Palermo 2021

17. Aa. Vv., *Parlami d’amore. Racconti*, Palermo 2021

18. Dounia Ettaib, *Al Quds. Il dono di Dio per il suo popolo. Un libro su

Israele*, Palermo 2022

19. Ümeyhan Azman, *I segreti della cucina turca*, Palermo 2022

*Presenza online*

Cura il blog *lacompagniadelvangelo.blogspot.com

*

*Social media*:

– VK

– X (Twitter)

– Instagram

– Threads

