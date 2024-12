(AGENPARL) - Roma, 28 Dicembre 2024

(AGENPARL) – sab 28 dicembre 2024 Dati osservatorio di Pavia: Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni AVS

respingono interpretazioni fantasiose e denunciano squilibri di

rappresentanza in Rai

“In merito all’articolo uscito oggi sul quotidiano La Repubblica facciamo

presente che la notizia per cui Angelo Bonelli andrebbe in TV in cambio di

un voto in vigilanza Rai alla presidenza è priva di qualsiasi fondamento.

La linea politica sulla Rai, come sulle questioni economiche, di politica

estera e ambientale sono sempre assunte congiuntamente e nella massima

condivisione. Piuttosto ci chiediamo come sia possibile che forze politiche

che hanno meno della metà dei voti di AVS abbiano una rappresentanza

tripla se non quadrupla di quella di AVS” Così in una nota Angelo Bonelli

e Nicola Fratoianni parlamentari di AVS

