[Comune Palermo] Notte di Capodanno, l’Amat potenzia i servizi per il concerto di Biagio Antonacci

sab 28 dicembre 2024

potenziamento dei servizi per raggiungere piazza Ruggiero Settimo in

occasione del concerto di Biagio Antonacci.*

*La nota reca dichiarazioni dell’assessore Carta e del presidente

dell’Amat, Giuseppe Mistretta.*

*L’AMAT ANCHE A CAPODANNO A SERVIZIO DEI CITTADINI*

Per la notte di Capodanno l’AMAT potenzia alcuni servizi per permettere di

raggiungere più comodamente piazza Politeama per il concerto di Biagio

Antonacci. In particolare saranno disponibili 6 vetture della linea 101, 2

della 625 per Borgo Nuovo e la linea 1 del tram sarà attiva fino alle 3 di

notte.

Il Presidente *Giuseppe Mistretta* dichiara: “Anche per questa occasione

l’AMAT sarà presente e vicina ai cittadini per agevolare il raggiungimento,

senza auto, di piazza Politeama. Ringrazio tutto il personale dell’azienda

che ancora una volta mette professionalità al servizio della città”

L’Assessore *Maurizio Carta* dichiara: “Una grande azienda di traposto

pubblico locale in progressiva rinascita, come AMAT, deve offrire sempre di

più un servizio efficiente ed amichevole ai cittadini e ai turisti,

agevolandoli nella loro vita, anche nei momenti di festeggiamento e gioia.

Per questo con il Presidente Giuseppe Mistretta abbiamo definito un piano

speciale per il Capodanno che consentirà di poter raggiungere l’attesissimo

concerto di Biagio Antonacci in sicurezza e senza difficoltà usando gli

autobus e il tram che, durante la sera del 31 dicembre, estenderanno il

loro servizio. Ancora una volta l’AMAT si dimostra un’azienda al fianco dei

palermitani e sono certo che il prossimo anno sarà l’anno in cui il nuovo

piano industriale e il relativo contratto di servizio le consentiranno di

tornare a essere la grande azienda di trasporto pubblico di Palermo”