Modifiche alla viabilità per Capodanno – Comunicato stampa

(AGENPARL) - Roma, 27 Dicembre 2024

(AGENPARL) – ven 27 dicembre 2024 ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 3097 DEL 20/12/2024

SERVIZIO OPERE STRATEGICHE, MOBILITA’, INFRASTRUTTURE VIARIE E RETI

OGGETTO:

ORDINANZA DI VIABILITÀ PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE

NELL’AMBITO DEI FESTEGGIAMENTI DEL CAPODANNO 2025.

I L D I R I G E N T E

ATTESO che occorre regolamentare la circolazione in occasione dei festeggiamenti del Capodanno 2025

che si terranno nel Largo Carlo Felice e nel Bastione Santa Croce;

CONSIDERATO che si rende necessario adottare provvedimenti viabilistici provvisori allo scopo di

contemperare le esigenze della manifestazione, con quelle della libera circolazione sulle strade, per la

tutela del pubblico, delle persone coinvolte nella manifestazione e per la sicurezza degli altri utenti

della strada;

VISTE le tavole gafiche allegate al Piano di Sicurezza per i festeggiamenti del Capodanno 2025;

VISTI gli artt. 5-6-7-37 del D.L.vo 30/04/92 n° 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche e

integrazioni.

VISTO il Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R

n. 495 del 16/12/1992 del 16/12/1992 successive modifiche e integrazioni.

O R D I N A

L’istituzione del DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI dalle ore 18:00 del

30/12/2024 alle ore 16:00 del 01/01/2025:

– nella VIA SASSARI, tratto compreso tra piazza del Carmine e il Corso Vittorio Emanuele;

– nella VIA MAMELI, tratto compreso tra via Sassari e Largo Carlo Felice;

– nella VIA GIOVANNI MARIA ANGIOY;

– nella VIA CRISPI;

– nel LARGO CARLO FELICE;

– nella PIAZZA YENNE;

– nella VIA ROMA lato portici;

– nella VIA SARDEGNA, tratto compreso tra Largo Carlo Felice e via Napoli;

– nella VIA DEL MERCATO VECCHIO;

– nella VIA SICILIA, tratto compreso tra via Baylle e via Napoli;

– nella VIA DETTORI;

– nella VIA SAVOIA e nella PIAZZETTA SAVOIA;

– nella VIA BAYLLE;

L’istituzione del DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA su tutta la PARTE CENTRALE del LARGO

CARLO FELICE dalle ore 18:00 del 26/12/2024 alle ore 16:00 del 01/01/2025:

L’istituzione del DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA nel LARGO CARLO FELICE dalle ore 18:00

del 29/12/2024 alle ore 16:00 del 01/01/2025:

– nel tratto compreso tra il civico 13B e il civico 15;

– nel tratto compreso tra il civico 17 e il civico 27;

L’istituzione del DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE dalle ore 07:00 del 31/12/2024 alle ore 16:00 del

01/01/2025:

– nella VIA SASSARI, tratto compreso tra via Mameli e il Corso Vittorio Emanuele;

– nella VIA MAMELI, tratto compreso tra via Sassari e Largo Carlo Felice;

– nella VIA GIOVANNI MARIA ANGIOY;

– nella VIA CRISPI;

– nel LARGO CARLO FELICE;

– nella PIAZZA YENNE;

– nella VIA ROMA lato portici;

– nella VIA SARDEGNA, tratto compreso tra Largo Carlo Felice e via Napoli;

– nella VIA DEL MERCATO VECCHIO;

– nella VIA SICILIA, tratto compreso tra via Baylle e via Napoli;

– nella VIA DETTORI;

– nella VIA SAVOIA e nella PIAZZETTA SAVOIA;

– nella VIA BAYLLE;

– nella VIA MANNO;

– nel CORSO VITTORIO EMANUELE nel tratto compreso tra Largo Carlo Felice e via Maddalena;

L’istituzione, della DIREZIONE OBBLIGATORIA A SINISTRA, nella VIA AZUNI all’intersezione con il Via

Santa Margherita dalle ore 07:00 del 31/12/2024 alle ore 16:00 del 01/01/2025:

L’inversione del senso di circolazione veicolare regolata dalla POLIZIA LOCALE nella VIA SASSARI nel

tratto compreso tra via Mameli e piazza del Carmine con senso di percorrenza da via Mameli a piazza

del Carmine dalle ore 07:00 del 31/12/2024 alle ore 16:00 del 01/01/2025:

L’istituzione, della DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA, nella VIA MAMELI all’intersezione con via

Sassari dalle ore 07:00 del 31/12/2024 alle ore 16:00 del 01/01/2025:

L’istituzione del DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI dalle ore 18:00 del

30/12/2024 alle ore 16:00 del 01/01/2025:

– nella VIA SANTA CROCE;

L’istituzione del DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE dalle ore 16:00 del 31/12/2024 alle ore 16:00 del

01/01/2025:

– nella VIA SANTA CROCE;

La segnaletica in attuazione della presente Ordinanza sarà fornita e posta in opera a cura dell’impresa

AVR S.p.A. affidataria dell’appalto di Global Service gestione integrata della rete viaria del Comune di

Cagliari per conto del Servizio Opere strategiche, mobilità, infrastrutture viarie e reti – Sede, la quale

dovrà dare comunicazione dell’avvenuto posizionamento almeno 48 ore prima all’indirizzo e-mail:

Alla comunicazione di avvenuto posizionamento della segnaletica, dovrà essere allegato l’apposito

modulo “richiesta verifica posizionamento segnaletica” debitamente compilato in tutte le sue parti

disponibile presso il portale istituzionale del Comune di Cagliari all’indirizzo:

https://www.comune.cagliari.it/portale/page/it/richiesta_verifica_posizionamento_segnaletica?

contentId=SRV10346

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Sardegna

entro il termine di 60 gg. a decorrere dalla data di scadenza della sua pubblicazione all’albo pretorio

del Comune, ed il ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 gg., a decorrere

dalla stessa data.



Il Dirigente

Olla Daniele / ArubaPEC S.p.A.