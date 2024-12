(AGENPARL) - Roma, 27 Dicembre 2024

(AGENPARL) – ven 27 dicembre 2024 *MANOVRA, BEVILACQUA (M5S): GOVERNO INCAPACE DI DARE RISPOSTE A PROBLEMI

ITALIANI*

ROMA, 27 DICEMBRE 2024 – “È la terza legge di Bilancio di questo Governo ed

è ormai chiaro che abbiamo a che fare con degli incapaci. Incapaci di

ascoltare le persone fuori da questi Palazzi, di dare risposte alle

difficoltà che gli italiani hanno ogni giorno nel fare la spesa, nel

prenotare una visita medica o nel pagare le rate del mutuo. Ma la verità è

più desolante. Perché questa Manovra dimostra che la maggioranza è

capacissima di spostare le risorse dove il suo cuore batte. Prova ne sono i

500mila euro stanziati per aumentare le prebende di ministri e

sottosegretari, o gli 800 milioni tagliati all’istruzione, guarda caso la

stessa cifra usata per aprire un canile in Albania”. Lo ha affermato la

senatrice del M5S Dolores Bevilacqua durante la discussione generale della

Manovra.

“Mentre per gli italiani ci sono solo sacrifici – ha ripreso – si danno al

settore bellico ulteriori 7,5 miliardi nei prossimi tre anni e dalle banche

non si prende nemmeno un euro degli extraprofitti incassati. È vero,

Meloni&Co. stanno facendo la storia: 21 mesi consecutivi di calo della

produzione industriale, boom di cassintegrati, record poveri assoluti.

Basta scaricare su altri questi disastri economici. Scendano tra la gente:

vedranno persone in giacca e cravatta in fila alla Caritas per un pasto o

chi si arrabatta con più lavori per arrivare a fine mese. La premier e i

suoi comprendano lo scempio che stanno facendo e vadano a casa” ha concluso

Bevilacqua.