Iran: Pucciarelli (Lega), solidarietà a Cecilia Sala, fiducia azione governo

Roma, 27 dic. – “Tutta la mia solidarietà alla giornalista Cecilia Sala, per il suo arresto in Iran, e vicinanza alla sua famiglia. Piena fiducia nell’azione del governo e del corpo diplomatico italiano che, dal primo momento, stanno lavorando con impegno e con la dovuta discrezione per la risoluzione di questo caso. Spero che la giornalista italiana torni presto a casa e che si risolva tutto velocemente e positivamente”.

Così la senatrice della Lega Stefania Pucciarelli, capogruppo in commissione Esteri e Difesa a Palazzo Madama e presidente della commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei Diritti umani.

