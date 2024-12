(AGENPARL) - Roma, 27 Dicembre 2024

(AGENPARL) – ven 27 dicembre 2024 IRAN, APPENDINO (M5S): CECILIA SALA NON PASSI ALTRO TEMPO IN CARCERE

Roma, 27 dic – “Una cittadina italiana, una giornalista seria che sta

svolgendo il suo lavoro con tutti i permessi necessari: noi, l’Italia e

l’Europa non possiamo accettare che passi altro tempo in carcere.

#FreeCecilia immediatamente”.

Lo scrive su X la vicepresidente del Movimento 5 Stelle, Chiara Appendino.