(AGENPARL) - Roma, 27 Dicembre 2024

(AGENPARL) – ven 27 dicembre 2024 Gli Etruschi e la Chianina nella trasmissione di Rai Uno «Origini» realizzata a Cortona

La puntata del format tv condotto da Valentina Caruso e Francesco Gasparri sarà in onda sabato 28 dicembre alle 11,25

Cortona, gli Etruschi e la Chianina, sono i temi al centro della puntata di «Origini» che verrà trasmessa sabato 28 dicembre alle ore 11,25 su Rai Uno. La trasmissione condotta da Valentina Caruso e Francesco Gasparri è stata realizzata alcuni giorni fa a Cortona fra il parco archeologico del Sodo, gli itinerari del Maec e in alcune aziende di allevatori di Chianina.

Durante le riprese il sindaco Luciano Meoni ha voluto incontrare e ringraziare personalmente tutto lo staff: «Il servizio pubblico – ha dichiarato il primo cittadino cortonese – svolge così una funzione educativa e di promozione del territorio verso tutti coloro che hanno un interesse nei confronti della storia e dell’archeologia. Per il patrimonio culturale di Cortona si tratta di un’occasione di grande interesse, anche nei confronti di una delle eccellenze territoriali come la Chianina».

La puntata cortonese di «Origini» è stata curata dal capo autore Pietro Raschillà e da Luciano Palmerino, sono coinvolti Paolo Giulierini, archeologo, scrittore, già direttore del Maec e del Mann ed Eleonora Sandrelli, scrittrice e coordinatrice dei servizi museali del Maec, Bianca Gioia Marino docente di Architettura all’Università Federico II di Napoli, la guida turistica Silvia Vecchini e, fra gli allevatori, l’azienda L’Oleandro di Sciarri. «La Chianina, da oltre 2000 anni, ha sia svolto la funzione di “trattore” per il dissodamento dei terreni della nostra splendida Valdichiana sia come piatto prelibato nella nostra tavola – ha dichiarato l’assessore alla Cultura Francesco Attesti – Un esempio virtuoso di economia agricola funzionale che arriva dagli Etruschi fino a noi che va valorizzato e promosso».

«È importante che la rappresentazione storica del nostro passato si focalizzi sulla Chianina – ha dichiarato l’assessore alle Attività produttive Paolo Rossi – pensiamo che sia importante, nonostante il passaggio dei secoli, valorizzare chi fa economia trovando una nuova coniugazione della tradizione dell’allevamento».

27 dicembre 2024