(AGENPARL) – ven 27 dicembre 2024 CARCERE DURO, DELMASTRO (FdI): NESSUN ARRETRAMENTO SU 41-BIS A RIINA

Pur nel rispetto dovuto alla Suprema Corte, insisteremo nella richiesta di applicazione del regime di 41 bis c.d. “carcere duro” a Giovanni Riina.

La conclamata e attuale pericolosità mafiosa di Giovanni Riina non consente di abbassare la guardia.

Per fronteggiare i non condivisi ragionamenti della Sprema Corte, rappresenteremo tutti gli elementi raccolti dagli investigatori circa il ruolo ricoperto da Riina nell’associazione e la attuale pericolosità personale e della consorteria.

Sul 41 bis non arretriamo!

È quanto dichiara in una nota Andrea Delmastro delle Vedove, deputato di Fratelli d’Italia e Sottosegretario alla Giustizia.

On. Andrea Delmastro Delle Vedove

Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia

Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale