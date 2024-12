Agenzia regionale 1531.24 dichiarazione presidente Emiliano

(AGENPARL) - Roma, 27 Dicembre 2024

(AGENPARL) – ven 27 dicembre 2024 DICHIARAZIONE PRESIDENTE EMILIANO

Il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha diffuso la

seguente dichiarazione:

“L’ennesima lettera di minacce a Claudio Stefanazzi, deputato della

Repubblica e mio amico, mi riempie di rabbia e di impotenza.

Vorrei proteggere lui e la sua famiglia dall’ansia e dalla paura, perché il

suo grande coraggio lo farà andare avanti, ma non cancellerà la sua

preoccupazione per la sua famiglia e per la sua comunità che sono

consapevoli del rischio che oggi si corre nel fare il proprio dovere fino

in fondo.Lo Stato deve proteggerlo e deve assicurare alla giustizia i

responsabili di queste gravissime e reiterate minacce. La nostra pazienza è

arrivata al limite”.