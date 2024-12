(AGENPARL) - Roma, 26 Dicembre 2024

(AGENPARL) – gio 26 dicembre 2024 Papa, apertura Porta Santa Rebibbia, De Rosa(Fi): “Evento unico che invita a riflettere sulla questione carceri”

Nella giornata di Santo Stefano, il Pontefice ha deciso di aprire la Porta Santa nel carcere di Rebibbia. L’evento unico, ci invita ancora una volta a riflettere attentamente non solo sull’aspetto umano e cristiano, come ribadito dal Santo Padre nell’omelia, fondamentale aprire le porte del cuore alla speranza nell’anno del Giubileo. Un gesto tutt’altro che simbolico, perché la tematica delle carceri ritorna sovente ed attuale. Da sempre in Italia, la pena è concepita come correzione e non punizione, così come ribadito dal nostro leader Antonio Tajani. Non a caso il recente ddl dello scorso agosto è stato varato per dare respiro ad un comparto che da troppo tempo annaspava, le modifiche apportate ad un ordinamento ormai datato erano necessarie. Una riscrizione doverosa, per mettere fine al sovraffollamento dei penitenziari ed alle anguste condizioni in cui sono costretti i detenuti, tutelare sempre e comunque la dignità dell’individuo, misure alternative come le comunità per tossicodipendenti, giudici di sorveglianza e soprattutto l’ampliamento della pianta organica degli agenti di polizia penitenziaria.

Lo riferisce in una nota il Senatore di Forza Italia Raffaele De Rosa, Capogruppo in Commissione Affari Esteri e Difesa.

