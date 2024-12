Agenzia regionale 1529.24 Emiliano Triggiani su proroga Indennità di Mancato Avviamento ex lavoratori della Taranto Container Terminal (TCT)

(AGENPARL) - Roma, 26 Dicembre 2024

(AGENPARL) – gio 26 dicembre 2024 *Agenzia del Lavoro Portuale di Taranto: dal decreto Pa via libera alla

proroga della Indennità di Mancato Avviamento*

*Emiliano e Triggiani: “Premiati gli sforzi della cabina di regia regionale

con la nostra task force Occupazione. Prosegue il percorso di

ricollocazione dei 327 lavoratori” *

“Una notizia bellissima per le lavoratrici e i lavoratori portuali di

Taranto, come delle loro famiglie: è stata prorogata di ulteriori due anni

l’Indennità di Mancato Avviamento (IMA) per i lavoratori portuali di

Taranto. Un traguardo straordinario perché con il provvedimento si mettono

in sicurezza, per il tramite dell’Agenzia portuale impegnata nella loro

ricollocazione, ben 327 lavoratori. Il Decreto PA premia così gli enormi

sforzi compiuti dall’Autorità Portuale per portare nuovi vettori a Taranto

in modo da offrire una più solida prospettiva al porto e un futuro

lavorativo agli addetti. E sicuramente rappresenta una vittoria per il

comitato di pilotaggio della crisi, costituito presso la Regione Puglia,

con la partecipazione dei sindacati, dell’autorità portuale, delle

strutture amministrative regionali del Lavoro e della Formazione e guidato

dal Comitato Sepac, che ha determinato le condizioni per il provvedimento”.

Così il presidente della Regione Puglia, *Michele Emiliano*, all’indomani

del via libera da parte del Consiglio dei Ministri alla proroga dell’IMA di

ulteriori 24 mesi per l’Agenzia del Lavoro Portuale di Taranto con il

contestuale investimento di 15 milioni di euro per la riqualificazione

professionale degli ex lavoratori della Taranto Container Terminal (TCT).

“Nei giorni scorsi – fa sapere l’assessora alla Crisi industriale, *Serena

Triggiani *-, in attuazione degli impegni assunti dal presidente Emiliano

col protocollo d’intesa della primavera scorsa, il Comitato ha potuto

sottoscrivere il programma di riqualificazione dei lavoratori, con risorse

a carico della Regione, in funzione delle nuove attività previste nel porto

tarantino e richieste dagli operatori.

Ci è voluto il formidabile impegno del comitato, delle Sezioni Aree di

Crisi e, in particolare, Formazione e Lavoro della Regione Puglia e

dell’Arpal: insieme abbiamo colto per tempo i cambiamenti in atto anche nel

mercato del lavoro portuale, e siamo riusciti a modificare, con una

specifica delibera di Giunta, il catalogo regionale dei profili lavorativi

includendovi quelli mancanti e realmente richiesti dagli operatori. Abbiamo

inoltre definito i piani di riqualificazione professionale per consentire

ai lavoratori di colmare i propri deficit formativi con il conseguimento

delle nuove qualifiche e relative certificazioni professionali,

individuando le risorse necessarie per la loro attuazione”.

“È stata una grande e positiva ‘attività di sistema’ – sottolinea il

presidente della task force Occupazione SEPAC, *Leo Caroli *- che ha

predisposto le condizioni per l’ottenimento della proroga, il cui senso è

proprio quello di consentire il completamento del lavoro del comitato, in

funzione della ricollocazione dei lavoratori.

Un lavoro di squadra, dunque, per cui mi congratulo con tutti i

protagonisti in seno al comitato di pilotaggio. Noi continueremo ad

operare, già nei primi giorni del nuovo anno, monitorando i percorsi di

riqualificazione professionale”.