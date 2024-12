Processo Mps Quater, le associazioni dei consumatori legittimate a partecipare

(AGENPARL) - Roma, 24 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mar 24 dicembre 2024 COMUNICATO STAMPA

Processo Mps Quater, Assoutenti e Confconsumatori legittimate a partecipare

Il Gip di Milano ha rigettato la richiesta di esclusione dei difensori degli imputati

e dei responsabili civili. Le associazioni: «Vittoria di tutto il movimento consumeristico»

Parma, 24 dicembre 2024 – Il Giudice per le indagini preliminari di Milano nel processo Mps Quater, con decreto del 19 dicembre 2024, ha rigettato la richiesta di esclusione formulata dai difensori degli imputati e dei responsabili civili contro Assoutenti e Confconsumatori, ritenendo entrambe le associazioni di consumatori perfettamente legittimate a partecipare al processo.

«È una vittoria non solo nostra, ma di tutto il movimento consumeristico italiano – commentano Gabriele Melluso, presidente nazionale di Assoutenti, e Marco Festelli, presidente nazionale di Confconsumatori – perché, per la prima, volta vengono adeguatamente valorizzate le attività svolte nel corso degli anni dalle associazioni dei consumatori in materia bancaria e finanziaria su tutto il territorio nazionale, non soltanto per il caso Mps ma sulle tematiche dell’educazione al consumo e delle procedure conciliative, che vedono entrambe le associazioni schierate da sempre al fianco dei risparmiatori». La decisione del Gip ribadisce una tendenza dei magistrati milanesi a valutare con attenzione le domande formulate dalle associazioni di consumatori, valorizzando il ruolo che la normativa nazionale ed europea ormai attribuiscono alle attività delle stesse associazioni.La presenza delle associazioni aiuterà a vigilare all’interno di un processo che si preannuncia complicato e non breve, ma necessario per fare chiarezza nella complessa vicenda Mps, che ha visto “bruciare” i risparmi di migliaia di piccoli investitori.In aggiunta, anche tutti i risparmiatori assistiti dalle associazioni sono stati ammessi e riconosciuti come parti civili.