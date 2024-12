NOTA FARNESINA – LA FARNESINA PIANGE LA SCOMPARSA DELLA DOCENTE IANNI

(AGENPARL) - Roma, 24 Dicembre 2024

Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, On. Antonio Tajani, e i funzionari della Farnesina piangono la scomparsa della Professoressa Francesca Ianni, deceduta in un tragico incidente a Roma.

La Professoressa Ianni svolgeva dal 2023 l’incarico, conferitole dal Ministero degli Esteri, di docente di matematica e fisica presso la Scuola Europea Bruxelles IV. Amata dagli alunni per la passione con cui insegnava le sue materie e stimata dai colleghi per la sua riconosciuta professionalità, Francesca Ianni lascia un grande vuoto tra il corpo docente nominato dal Ministero per insegnare nelle scuole del Sistema della Formazione Italiana nel Mondo.