(AGENPARL) - Roma, 24 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mar 24 dicembre 2024 CARAMIELLO (M5S): STOP ANIMALI NEI CIRCHI, RIPARTIAMO DA NOSTRA PROPOSTA DI LEGGE

Roma, 24 dic. – “Il grave episodio avvenuto ieri a Licola, frazione di Giugliano in provincia di Napoli, durante uno spettacolo del Circo M. Orfei, gestito dalla famiglia Martini, è un’ulteriore testimonianza dell’inaccettabilità dell’utilizzo di animali nei circhi. L’immagine di un addestratore che, di fronte a dei leoni in agitazione, lancia loro una pedana e li colpisce con frustate è profondamente disturbante e rappresenta una chiara violazione del rispetto e della dignità che ogni essere vivente merita. Questo episodio vergognoso dimostra ancora una volta come la prigionia e l’addestramento forzato generino sofferenza e stress negli animali, portandoli a comportamenti anomali che sfociano in situazioni pericolose sia per loro stessi sia per il pubblico. Costringerli a esibirsi in spettacoli del genere è una pratica anacronistica, crudele e priva di ogni giustificazione etica. Tutto questo ci spinge a chiedere con ancora maggiore forza l’approvazione della proposta di legge del MoVimento 5 Stelle per il divieto dell’utilizzo di animali nei circhi: ribadiamo con forza la necessità di una normativa che ponga fine a queste pratiche. Molti Paesi europei hanno già preso questa strada, dimostrando che un intrattenimento rispettoso e privo di sfruttamento animale è possibile e apprezzato dal pubblico. Dobbiamo intervenire con urgenza per approvare una legge che promuova un nuovo modello di spettacolo basato sulla creatività umana, senza il coinvolgimento di animali. È tempo di abbandonare definitivamente la crudeltà del passato e di adottare un approccio più civile, etico e responsabile verso tutte le forme di vita”.

Così il deputato M5S Alessandro Caramiello.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle