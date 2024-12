(AGENPARL) - Roma, 23 Dicembre 2024

Venerdì 27 dicembre si terrà una nuova seduta del Consiglio comunale

Benevento, 23 dicembre 2024 – Il presidente Renato Parente ha convocato una nuova seduta del Consiglio comunale in modalità mista per venerdì 27 dicembre, con inizio alle ore 9:30, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

– modifiche al Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI):

– approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2025.

– approvazione Piano grafico e descrittivo di esproprio dei lavori di completamento della rete fognaria di Benevento zona Ferrovia – Apposizione del vincolo espropriativo e dichiarazione di pubblica utilità.

– intervento di “Adeguamento e razionalizzazione della rete stradale mediante la realizzazione di una nuova bretella di collegamento tra la SS.7 (cd. Via Appia) e la tangenziale Ovest di Benevento al fine di risolvere criticità riconducibili al congestionamento in corrispondenza dei nodi urbani”- Approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e conseguente adozione variante allo strumento urbanistico, apposizione vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione pubblica utilità.