PALERMO, CARMINA (M5S): “MORTE DONNA IN OSPEDALE LASCIA SGOMENTI, SISTEMA AL COLLASSO”

Roma, 23 dic. – “La morte della donna nell’Ospedale Ingrassia di Palermo, dove era stata tenuta per otto giorni su una barella del pronto soccorso, è l’ennesimo caso che lascia sgomenti. Nonostante le nostre reiterate denunce, negli ospedali siciliani si verificano con troppa frequenza ritardi e inefficienze gravissime, che determinano danni anche letali ai cittadini. Mi chiedo come una donna anziana e con diverse patologie gravi, oncologica e con pacemaker, possa essere abbandonata su una barella in un corridoio del pronto soccorso per 8 giorni. È inaudito e inaccettabile, ma è anche segno del degrado in cui versa la sanità siciliana, in cui gli ospedali non garantiscono il diritto a cure tempestive né livelli minimi di assistenza. Esprimo le mie più sentite condoglianze alla figlia e ai familiari e umanamente comprendo la denuncia e la richiesta di verità. Sono convinta però che al di là dell’inchiesta e degli sviluppi a livello giudiziario, il problema sia eminentemente politico e riguardi precise scelte e responsabilità del governo Meloni e dell’amministrazione Schifani, che stanno demolendo il Servizio sanitario nazionale e la sanità siciliana. In questa finanziaria, avevamo chiesto un aumento di risorse nella sanità pubblica di oltre 5 miliardi, ma il governo ha preferito stanziare 7 miliardi in più in armamenti. Invece di concentrarsi sull’autonomia differenziata, o su come aumentare gli stipendi di ministri e sottosegretari, pensino a garantire il diritto alla Salute dei cittadini e mettano in campo azioni decise per evitare il crollo dell’assistenza e dell’intero servizio sanitario regionale, che oggi si trova al collasso”. Lo scrive in una nota Ida Carmina, deputata siciliana del Movimento 5 Stelle.

