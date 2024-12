(AGENPARL) - Roma, 23 Dicembre 2024

(AGENPARL) – lun 23 dicembre 2024 MANOVRA, LOREFICE (M5S): ARROGANTI COI PIU’ DEBOLI, ZERBINI COI POTENTI

Roma, 23 dicembre. “Oggi è approdata in Senato una Legge di bilancio disastrosa, il cui marchio di fabbrica è rappresentato dal mezzo milione in più per gli stipendi di un gruppetto di ministri e dal dileggio degli 1,8 euro in più al mese per quasi due milioni di pensionati minimi. Una legge che per l’ennesima volta si rifiuta di andare a prendere soldi laddove è immorale non andarli a prendere, come gli extraprofitti dei settori bancario e bellico, i colossi del web, le grandi ricchezze finanziarie, ma non esita a umiliare il ceto medio, a negare l’esistenza di una crescente sacca di povertà, a non riconoscere il paradosso dei paradossi, ovvero l’ossimoro del lavoro povero. Come qualcuno cantava qualche anno fa: ‘arroganti coi più deboli, zerbini coi potenti’ ”. Lo comunica il senatore Pietro Lorefice (M5S), segretario della Presidenza del Senato e capogruppo pentastellato in Commissione politiche Ue.

