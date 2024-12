DI SANZO (PD) – NESSUN APPOGGIO A ODG FRATOIANNI CONTRO AUMENTO SPESE MILITARI

(AGENPARL) - Roma, 23 Dicembre 2024

(AGENPARL) – lun 23 dicembre 2024 DI SANZO (PD) – NESSUN APPOGGIO A ODG A FRATOIANNI CONTRO AUMENTO SPESE MILITARI

Come ho precisato a varie agenzie, non ho votato con Fratoianni sull’odg su spese militari, ma come riporta il resoconto stenografico il mio voto e’ stato corretto in corso di seduta. Dispiace vedere che molte agenzie riportino notizie imprecise, senza aspettare la fine della seduta, dove necessariamente vengono corretti possibili errori avvenuti nel corso della stessa – le posizioni di Sinistra Italiana su questi temi non mi appartengono.

Roma, 23 dicembre 2024

