Superbonus, Petrucci (Fdi): "Abbiamo messo fine a una stagione disastrosa"

“Il Superbonus, misura del governo Conte, continua a dimostrare tutti le sue conseguenze nefaste. I dati parlano chiaro: nel prossimo triennio questa misura costerà agli italiani ben 35 miliardi di euro, una cifra enorme che supera di gran lunga l’intera manovra finanziaria predisposta dal governo guidato da Giorgia Meloni. Si tratta di risorse che avrebbero potuto essere destinate a settori fondamentali per il Paese, come la sanità pubblica, il sostegno diretto alle famiglie e l’implementazione di politiche a favore dei lavoratori e delle imprese. Fratelli d’Italia ha sempre sottolineato le problematiche legate a questa misura, evidenziando non solo il peso insostenibile per i conti pubblici, ma anche le distorsioni economiche che ha generato, penalizzando chi non poteva accedervi e premiando in modo sproporzionato una ristretta fascia di beneficiari. Fortunatamente, con l’arrivo del nostro governo, quella stagione è stata chiusa definitivamente, aprendo la strada a politiche più equilibrate e responsabili. L’obiettivo di Fratelli d’Italia è chiaro: restituire centralità alle famiglie, ai lavoratori e ai settori strategici per il futuro dell’Italia, costruendo un sistema di incentivi che sia realmente sostenibile, equo e in grado di favorire una crescita economica solida, senza pesare in modo eccessivo sulle generazioni future. Il nostro impegno è orientato verso una gestione oculata delle risorse pubbliche, evitando gli errori del passato e puntando a una vera ripartenza per il Paese”.

E’ quanto dichiara Simona Petrucci, senatrice di Fratelli d’Italia

