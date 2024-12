FERRARA, “PRESEPE SULL’ACQUA” ALLA VIGILIA DI NATALE NEL FOSSATO DEL CASTELLO ESTENSE. UNA TRENTINA DI SUBACQUEI PORTANO IL BAMBIN GESÙ NELLA CULLA GALLEGGIANTE. EVENTO AL VIA IL 24 DICEMBRE ALLE 18. PARCHEGGI GRATUITI IN CENTRO DURANTE LE FESTE

(AGENPARL) - Roma, 22 Dicembre 2024

Ferrara, 22 dic – Martedì 24 dicembre, alle 18, a Ferrara torna il Presepe

sull’acqua nel fossato del Castello Estense. La manifestazione, che

quest’anno festeggia il 41° anniversario, vedrà coinvolto il Gruppo

subacqueo ferrarese che, in collaborazione con il Canoa Club di Vigarano,

terrà una fiaccolata in acqua. Una trentina di subacquei porteranno il Gesù

Bambino nella culla del presepe, già predisposto nel fossato. La

collettività potrà assistere allo spettacolo dal muretto del Castello.

Sarà inoltre installato un grande schermo (nei pressi del cancello del

muretto lato piazza Savonarola) per trasmettere in diretta la

manifestazione e renderla maggiormente visibile a tutti.

“Si tratta dell’evento che chiude le iniziative realizzate quest’anno in

occasione del Natale e delle festività. Altri eventi sono in programma in

vista del Capodanno per rendere più attrattiva Ferrara, con una serie di

appuntamenti gratuiti che allietano il centro cittadino”, dice l’assessore

al turismo e al commercio Matteo Fornasini.

Il Gruppo subacqueo ferrarese, fondato nel 1964, da oltre 40 anni realizza

questa appassionante manifestazione cittadina. L’organizzazione è a cura di

Ferrara Tua con il patrocinio del Comune, della Provincia e della Camera di

Commercio di Ferrara e con il contributo della Regione Emilia-Romagna, il

supporto della Fondazione Teatro Comunale e di InFerrara e il sostegno di

sponsor privati; main sponsor, il Gruppo Hera.

Per favorire la partecipazione agli eventi, l’Amministrazione comunale ha

previsto parcheggi straordinari gratuiti nei week end e nei giorni festivi

in Viale Cavour, Piazza Ariostea e Piazza XXIV Maggio.

Cresce poi l’attesa per il Capodanno a Ferrara con l’incendio del Castello

che richiama, ogni anno, persone da ogni parte d’Italia e dall’estero. Il

programma parte con un dj set e spettacolo per la prima volta a Ferrara a

cura di Radio 105, e dalle 23.55 via al countdown per accogliere tutti

insieme il nuovo anno, con lo spettacolo piromusicale dell’incendio del

Castello; la festa in piazza continua fino alle 2 di notte.

*Ferrara Rinasce*

*Comune di Ferrara*

