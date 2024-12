CONTIENE FOTO#BORSEGGI E NATALE – NUMEROSI CONTROLLI DEI CARABINIERI NEL CENTRO STORICO E SULLE METROPOLITANE DI ROMA, ARRESTATE BEN 17 PERSONE, TUTTE GRAVEMENTE INDIZIATE DEL REATO DI FURTO AGGRAVATO.

(AGENPARL) - Roma, 22 Dicembre 2024

(AGENPARL) – dom 22 dicembre 2024

Comando Provinciale di Roma

Comunicato Stampa

BORSEGGI E NATALE – NUMEROSI CONTROLLI DEI CARABINIERI NEL CENTRO STORICO E

SULLE METROPOLITANE DI ROMA, ARRESTATE BEN 17 PERSONE, TUTTE GRAVEMENTE

INDIZIATE DEL REATO DI FURTO AGGRAVATO.

ROMA – Proseguono senza sosta i controlli dei Carabinieri del Comando

Provinciale di Roma che hanno intensificato le verifiche per garantire la

sicurezza dei turisti e dei cittadini romani che affollano la Capitale per

le feste natalizie. Le intense attività svolte dai Carabinieri, d’intesa con

la Procura della Repubblica di Roma, hanno portato all’arresto di 17

persone, gravemente indiziate del reato di furto aggravato.

Nella circostanza, in piazza Pasquale Paoli, i Carabinieri della Stazione di

Roma Piazza Venezia hanno arrestato due donne di origini bosniache, di 24 e

26 anni, colte in flagranza, gravemente indiziate, in concorso fra loro, di

avere asportato il portafogli di una turista straniera.

In via del Corso, invece, i Carabinieri della Stazione di Roma San Lorenzo

in Lucina hanno arrestato due giovani di 21 e 24 anni entrambe bulgare e

senza fissa dimora, già note alle forze dell’ordine, sorprese dai militari

dopo aver asportato con destrezza il portafogli ad una donna israeliana.

I Carabinieri del Comando Roma Piazza Venezia, nel corso di un mirato

servizio in via Nicola Salvi, hanno arrestato due donne, una peruviana di 25

anni e una cubana di 28 anni, bloccate in flagranza, dopo un prolungato

pedinamento, notate mentre asportavano con destrezza il portafogli di un

turista turco, che non si era accorto di nulla in quanto seduto al tavolo

esterno di un bar con un’amica.

Poco più tardi, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma

Centro hanno arrestato un uomo di 32 anni e una donna di 35 anni, entrambi

romeni e senza fissa dimora, sorpresi e bloccati mentre asportavano il

portafogli di una cittadina italiana mentre passeggiava all’interno della

Galleria Sciarra di via Marco Minghetti.

Le numerose attività antiborseggio predisposte per contrastare il fenomeno

criminoso sulle linee della metropolitana “A” e “B” dalla Compagnia

Carabinieri di Roma Parioli, Roma Piazza Dante e Roma Trionfale, hanno

consentito ai Carabinieri delle Stazioni di Roma Salaria, Roma Viale

Eritrea, Roma Monte Mario e del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Piazza

Dante, di arrestare, in poche ore altre 8 persone, tutte gravemente

indiziate di furto aggravato.

Tutte le vittime di furto consumato o tentato hanno presentato regolare

denuncia querela e gli arresti sono stati tutti convalidati.

Si precisa che i procedimenti versano nella fase delle indagini preliminari,

per cui gli indagati sono da ritenersi innocenti fino ad eventuale sentenza

definitiva.

