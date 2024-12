(AGENPARL) - Roma, 21 Dicembre 2024

(AGENPARL) – sab 21 dicembre 2024 MANOVRA, CERRETO (FDI): GRANDE SODDISFAZIONE PER COMPARTO AGRICOLO

“Ritengo che in questa manovra fatta dal Governo Meloni vi sia stata grandissima attenzione per il comparto agricolo e agroalimentare. Il fatto, non banale, di aver dato ampio spazio a questi settori è frutto di grande lavoro da parte del ministro Francesco Lollobrigida e dei componenti della Commissione agricoltura di Fratelli d’ Italia e dei colleghi di centro destra. Grandi strumenti messi a disposizione anche del Mezzogiorno, come ad esempio quelli che contrastano la brucellosi o la Bluetongue. Grande soddisfazione anche per gli emendamenti dei colleghi Maria Cristina Caretta, Mauro Malaguti, Angelo Rossi, Aldo Mattia, Chiara La Porta e Giandonato La Salandra. Anche in questo caso, il Governo Meloni ed i parlamentari di Fratelli d’Italia hanno ottemperato alla propria promessa di stare sempre al fianco del tessuto sociale e imprenditoriale”. Lo dichiara Marco Cerreto, deputato campano di Fratelli d’Italia e capogruppo in Commissione agricoltura.

