Comunicato stampa 21.12.24 – Il 28 dicembre apertura serale della mostra “Metawork – Michelangelo Pistoletto alla Reggia di Caserta”

(AGENPARL) - Roma, 21 Dicembre 2024

(AGENPARL) – sab 21 dicembre 2024 Saluti

Il 28 dicembre apertura serale della mostra “Metawork – Michelangelo Pistoletto alla Reggia di Caserta”

Biglietto per la Gran Galleria al costo di 1 euro, a partire dalle 18.15 fino alle 22.15, ultimo ingresso alle 21

Il 28 dicembre la mostra “Metawork – Michelangelo Pistoletto alla Reggia di Caserta” sarà aperta fino alle 22.15 con ultimo ingresso alle 21. Biglietto, a partire dalle 18.15, al costo di 1 euro.

La Reggia di Caserta, nel periodo delle festività natalizie, moltiplica il suo impegno per ampliare la propria offerta culturale. Sabato 28 dicembre, il Museo del Ministero della Cultura apre l’esposizione del grande artista fino a sera con un aperitivo al crepuscolo e un programma di visite accompagnate a cura di Opera Laboratori.

Presso la caffetteria del Consorzio Daman sarà possibile brindare alle Feste natalizie. Fino alle 21.30, un buon calice di vino e uno sfizioso tagliere di formaggi e salumi del territorio (costo non incluso nel biglietto/abbonamento) attenderanno i visitatori per una deliziosa esperienza enogastronomica.

Gli Appartamenti reali e il Parco reale il 28 dicembre effettueranno i consueti orari di apertura. Il biglietto è acquistabile in biglietteria in piazza Carlo di Borbone e sulla piattaforma TicketOne.

[cid:b2f3ec29-1b85-4889-a605-21453c7e140e]