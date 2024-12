Buone feste e calendario attività

(AGENPARL) - Roma, 21 Dicembre 2024

(AGENPARL) – sab 21 dicembre 2024 [cid:8df6d6ef-613c-4767-9161-ba617b6981f9]

I Musei archeologici nazionali di Venezia e della Laguna vi augurano

Buon Natale e Felice Anno Nuovo!

Vi ricordiamo che dal 15 dicembre 2024 e fino all’11 maggio 2025 è visitabile la nuova mostra al piano nobile del Museo di Palazzo Grimani:

A Cabinet of Wonders. Una celebrazione di arte e natura. The George Loudon Collection

A Cabinet of Wonders è un progetto espositivo pensato come omaggio al collezionismo, all’interno dello spazio architettonico rinascimentale di Palazzo Grimani, di cui raccoglie l’eredità lasciata dal proprietario, il patriarca Giovanni Grimani. La mostra, curata dallo storico dell’arte Thierry Morel, si compone di due sezioni: la prima, pensata specificatamente per gli spazi dei camerini mitologici, evocherà un gabinetto di curiosità del XVI-XVII secolo presentando una serie di oggetti d’arte eccezionali, nonché naturalia et mirabilia, provenienti da importanti istituzioni culturali nazionali e internazionali. La seconda sezione, “The George Loudon Collection”, in un allestimento senza precedenti, espone una selezione unica di pezzi provenienti dalla collezione di George Loudon, conoscitore e collezionista di oggetti di scienze naturali del XIX secolo, proposti per la prima volta come installazione artistica.

Il Museo di Palazzo Grimani durante il periodo delle festività seguirà il seguente calendario:

22 dicembre 2024 APERTO dalle 10 alle 19 ultimo ingresso 18

23 dicembre 2024 CHIUSO

24 dicembre 2024 APERTO dalle 10 alle 19 ultimo ingresso 18

25 dicembre 2024 CHIUSO

26 dicembre 2024 APERTO dalle 10 alle 19 ultimo ingresso 18

27 dicembre 2024 APERTO dalle 10 alle 19 ultimo ingresso 18

28 dicembre 2024 APERTO dalle 10 alle 19 ultimo ingresso 18

29 dicembre 2024 APERTO dalle 10 alle 19 ultimo ingresso 18

30 dicembre 2024 CHIUSO

31 dicembre 2024 APERTO dalle 10 alle 19 ultimo ingresso 18

01 gennaio 2025 APERTO dalle 15 alle 18 ultimo ingresso 17.15

02 gennaio 2025 APERTO dalle 10 alle 19 ultimo ingresso 18

03 gennaio 2025 APERTO dalle 10 alle 19 ultimo ingresso 18

04 gennaio 2025 APERTO dalle 10 alle 19 ultimo ingresso 18

05 gennaio 2025 APERTO dalle 10 alle 19 ultimo ingresso 18

06 gennaio 2025 APERTO dalle 10 alle 19 ultimo ingresso 18

07 gennaio 2025 APERTO dalle 10 alle 19 ultimo ingresso 18

08 gennaio 2025 CHIUSO

Museo di Palazzo Grimani – Musei archeologici nazionali di Venezia e della Laguna

Ruga Giuffa (Campo S. Maria Formosa)

Castello 4858, Venezia

http://www.polomusealeveneto.beniculturali.it/musei/museo-di-palazzo-grimani

Facebook: @palazzogrimani

Twitter: @PalazzoGrimani

Instagram: @museopalazzogrimani