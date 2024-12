(ACON) RAPPORTO BEST. DI BERT (FP): LIVELLI BENESSERE FVG CONFERMANO OPERATO

(AGENPARL) - Roma, 21 Dicembre 2024

sociale e ambientale, istruzione e formazione, sicurezza, lavoro

e conciliazione dei tempi di vita tra i pi? alti d’Italia, con un

Friuli Venezia Giulia che eccelle per tutta una serie di buoni

risultati secondo il rapporto sul benessere equo sostenibile

diffuso ieri dall’Istat. Risultati che ci danno la conferma del

buon operato di questa Amministrazione regionale, dimostrando il

livello di gradimento dei cittadini a fronte di precise scelte

programmatorie, evidentemente efficaci”.

Lo sostiene, in una nota, il capogruppo in Consiglio regionale di

Fedriga presidente, Mauro Di Bert, che commenta cos? gli esiti

del rapporto Best realizzato ogni anno dall’istituto nazionale di

statistica per valutare la distribuzione del benessere nelle

diverse aree del Paese.

“Come si legge nel rapporto dell’Istat – prosegue Di Bert – il

Friuli Venezia Giulia presenta livelli elevati di benessere

rispetto al complesso delle province italiane, raggiungendo nel

62,7% delle misure le classi di valutazione alta e medio-alta, di

gran lunga superiore al livello nazionale, che si ferma al 41,8%”.

“Su alcuni degli indicatori alla base del rapporto – conclude

l’esponente di maggioranza – l’Istat ha effettuato un confronto a

livello europeo e in alcuni di questi indicatori il Friuli

Venezia Giulia presenta risultati migliori della media delle

regioni europee”.

