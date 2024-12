(ACON) BIBLIOTECA JOPPI. BORDIN: AUSPICO SIA FREQUENTATA DA MOLTI GIOVANI

(AGENPARL) - Roma, 21 Dicembre 2024

(AGENPARL) – sab 21 dicembre 2024 (ACON) Udine, 21 dic – Quando i luoghi della cultura meritano

la lettera maiuscola. In questo caso la “B” di Biblioteca civica

Vincenzo Joppi di Udine, con le sue due sedi: palazzo Bartolini,

ex magazzino del 1866, oggi emeroteca dove leggere 15 quotidiani

e circa 300 tra riviste e pubblicazioni varie in italiano,

friulano e lingue straniere, ma anche effettuare consultazioni a

computer, e il collegato palazzo Andriotti, casa del ‘400 oggi

allestita con altri spazi dedicati a tutte le et?.

“Si tratta di uno dei patrimoni della citt? di Udine, ma di tutta

la regione”, ha sottolineato il presidente del Consiglio

regionale, Mauro Bordin, in occasione del taglio del nastro che

ha restituito a tutti gli effetti la biblioteca Joppi ai

cittadini del Friuli Venezia Giulia, al quale hanno preso parte

anche alcuni rappresentanti del Consiglio comunale dei ragazzi.

“Dopo 6 anni di lavori, terminati anche grazie al milione di euro

investito dall’amministrazione comunale – ha reso noto con

orgoglio l’assessore alla Cultura, Federico Pirone, affiancato

per l’occasione dalla responsabile della biblioteca, Cristina

Marsili – possiamo ridare alla cittadinanza questo che ? un luogo

di ritrovo di una societ? moderna e inclusiva, perch? qui non si

conservano solo libri e manoscritti, ma si fa vivere una

comunit?, dove tutte le persone, a prescindere dalla loro

provenienza o et?, si ritrovano senza barriere”.

“Abbiamo inaugurato un simbolo di cultura, da cui nascono

incontri e confronti, che speriamo sia fatto proprio da tanti

giovani – ha aggiunto Bordin -. Perch? oggi la comunicazione si

associa ad un apprendere veloce e disattento, mentre ritrovarsi

qui, dove si pu? dettagliare, discutere, scoprire, significa

andare oltre l’apparente”.

“Che i nostri ragazzi – ha commentato il presidente

dell’Assemblea legislativa del Fvg – non abbiano mai paura di

approfondire e mettere spirito critico in ogni notizia. Perci? mi