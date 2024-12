(AGENPARL) - Roma, 20 Dicembre 2024

(AGENPARL) – ven 20 dicembre 2024 Open Arms, Carrà (Lega): “Chi sa di essere nel giusto vince sempre, forza Matteo”

Roma, 20 dic. – “Matteo Salvini assolto ed è esattamente quello che ci auguravamo perché non ha commesso nessun reato. A lui mi lega un rapporto di affetto da tanti anni e ho sempre avuto grande stima dell’impegno che ha sempre dimostrato nei confronti del Paese e del Mezzogiorno. Mai si è tirato indietro, neppure di fronte ad un processo assurdo con cui i suoi avversari politici pensavano di sconfiggerlo. I fatti e la giustizia ci hanno dato ragione. Dispiace per loro ma, chi sa di essere nel giusto vince sempre. Forza Matteo, la Sicilia ti aspetta e questa volta non per un’altra inutile udienza”.

Lo dichiara il deputato siciliano della Lega Anastasio Carrà.