Manovra, Barelli: “Scelte politiche chiare nel rispetto dei conti pubblici”

“Con l’approvazione di questa legge di bilancio si chiude il secondo anno dell’attività del Governo Meloni e della sua maggioranza, un biennio che seppur percorso da gravi crisi internazionali ha segnato risultati evidenti. L’occupazione è al 62,3 per cento e 24 milioni sono occupati registrando il record da quando esistono le tabelle storiche redatte dall’Istat. Sempre l’Istat registra che la disoccupazione è al 6,2 per cento raggiungendo il punto più basso dal 2007, si registrano 800 mila contratti in più di lavoro stabile, lo spread rispetto al 2022 si è ridotto di circa 100 punti base e la richiesta dei titoli di Stato ha fatto registrare un nuovo primato nelle richieste di acquisto, segno che i mercati e ancora di più gli italiani e gli investitori hanno fiducia nell’Italia e in questo governo”.

Lo ha detto il capogruppo di Forza Italia alla Camera, Paolo Barelli, nell’Aula di Montecitorio, in dichiarazione di voto finale sulla legge di Bilancio.

“La crescita del Pil nel 2023 è stata al di sopra della media dei paesi dell’Unione europea, nel 2024 pur rallentando a causa delle crisi internazionali il segno sarà comunque positivo. Un dato non scontato, se si considera che la Germania da sempre pre-locomotiva d’Europa è in recessione e la Francia attraversa una crisi non solo politica. Al di là delle polemiche strumentali anche grazie alla riduzione del tasso di inflazione, si è registrata una crescita del potere di acquisto delle famiglie che ha fatto registrate un aumento del risparmio pari al 10,2 per cento. Un dato altrettanto importante riguarda la stabilità di cui gode il Governo, merito dei partiti in coalizione e dei membri che lo rappresentano. Il nostro Governo è uno dei più solidi, se non il più solido in Europa e questo genera fiducia, soprattutto nelle prospettive di investimento e apre aspettative positive per il futuro”, ha aggiunto.

“In questo scenario deve essere inquadrata la legge di bilancio 2025, che ha superato a pieni voti l’esame della Commissione europea e che ha il pregio di fare scelte politiche chiare come non ne sono state viste in passato, scegliendo di destinare la maggior parte delle risorse disponibili alle famiglie, ai lavoratori e ai redditi medio bassi. Seguendo un principio, per Forza Italia e per il Governo irrinunciabile, la tenuta dei conti dello Stato. Dei 28 miliardi della manovra iniziale, circa 18 sono stati a rendere strutturale l’accorpamento delle prime due aliquote Irpef e il taglio del cuneo fiscale, due risultati enormi che pochi credevano potessero essere raggiunti: ci siamo riusciti, alla faccia degli uccellacci del malagurio. La legge che riguarda gli interessi del Paese, in cui Forza Italia si riconosce pienamente, è questa, promossa dal governo con il lavoro del Parlamento, e per questo dichiaro il voto favorevole di FI”, ha concluso.

