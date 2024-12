(AGENPARL) - Roma, 20 Dicembre 2024

ven 20 dicembre 2024 *Comunicato stampa*

*La Provincia di Salerno approva il bilancio di previsione 2025-2027

La Provincia di Salerno, entro i termini previsti dalla legge, ha

approvato in via definitiva il Bilancio di previsione 2025-2027, dopo lo

schema adottato in un primo Consiglio Provinciale e il successivo parere

positivo espresso all’unanimità dall’Assemblea dei Sindaci che ha visto

la rappresentanza del 71% della popolazione provinciale e la presenza di

90 comuni.

“Oggi il Consiglio provinciale – dichiara il vice presidente della

Provincia Giovanni Guzzo – ha definitivamente approvato, entro il 2024,

questo strumento di programmazione fondamentale senza ricorrere ad

alcuna proroga. Non è stato facile per un Ente che ha un Piano di

riequilibrio in atto. Per questo ringrazio il Collegio dei Revisori dei

Conti e tutto il personale, in particolare il Settore Finanziario e

tutti i dirigenti. Voglio ringraziare inoltre il Consiglio Provinciale,

inclusi i Consiglieri di minoranza, per l’azione responsabile da parte

di tutti.

Soprattutto ringrazio i Consiglieri di maggioranza che mi affiancano

quotidianamente per la risoluzione concreta dei problemi dei nostri

territori. Lavoriamo compatti e in maniera collegiale sicuri che le