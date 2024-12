Concerto per pianoforte di Fabrizio Sandretto – Circolo dei Lettori di Pinerolo – Sabato 28 dicembre 2024

(AGENPARL) - Roma, 20 Dicembre 2024

*Circolo dei Lettori di Pinerolo*

*Sabato 28 dicembre 2024 ore 17.30 – Salone del Circolo Sociale di

Pinerolo, Via Duomo 1*

Il pianista Fabrizio Sandretto regalerà la sua musica al pubblico in

occasione delle feste di fine anno, nella serata di* sabato 28 **dicembre

al**le 17.30*, al *Salone del Circolo Sociale di Pinerolo*, Via Duomo 1,

grazie all’ospitalità del Circolo dei Lettori e della Biblioteca Civica di

Pinerolo.

L’artista eseguirà brani di Chopin, Bach, Mozart, Beethoven, Brahms e

Khaçaturjan.

Ingresso gratuito.

*—*

Nasce a Torino, Fabrizio Sandretto, nel 1980. Seppur non vedente dalla

nascita, si laurea al Conservatorio di Cuneo in solistica di pianoforte,

studiando la musica, una mano per volta, con l’alfabeto Braille.

Nel 2016 inizia il suo percorso di concerti, annoverando ad oggi più di 220

performances, tra cui spiccano l’esibizione al Conservatorio “Benedetto

Marcello” di Venezia, il concerto per “Piano City Milano al Parco della

Galleria d’Arte Moderna di Milano, il concerto in Aula Magna del Rettorato

di Torino. Accompagna Bruno Gambarotta a Palazzo Mistrot, esegue la

performance di apertura del Circolo Castello di San Giorgio a La Spezia.

Prende parte alla manifestazione organizzata da Aeroporti SEA con Fazioli

Pianoforti “Note in volo a Malpensa”; si esibisce in Duomo a Torino

nell’ambito della rassegna “Chiese Aperte”. Prende parte alla

manifestazione “Giappone & Musica” in collaborazione con il consolato

giapponese; esegue il “Memorial Chopin” alla Villa Tesoriera di Torino.

Tiene il “Concerto dell’Amicizia” organizzato dall’ Assoc. Giapponese del

Nord Italia (Teatro Barozzi – Milano); collabora con l’ Associazione

Concertante (Famija Turinèisa).

Soprannominato “*Il pianista del buio*”, esegue il “Concerto al buio” nel

Parco della Torre Tellaria (di Re Arduino) a Pont Canavese. Nel 2022

partecipa al Galà di solidarietà “6 Insuperabile” a Villa Caprera (TV) dove

ottiene la certificazione di “*Unico concertista cieco d’Italia”*.

Presso il Circolo dei Lettori di Torino tiene un concerto per la Fondazione

Faro.

In contemporanea alla sua passione per la musica, si laurea in lingue:

inglese, tedesco e giapponese divenendo autore di due volumi tradotti dal

giapponese e uno dal tedesco.

*INGRESSO LIBERO*

[image: Fabrizio Sandretto.jpg]

