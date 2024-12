COMUNICATO STAMPA – PROVINCIA DELLA SPEZIA – CONFERMA SOPRALLUOGO CANTIERE NUOVO POLO MUSICALE SPEZZINO

(AGENPARL) - Roma, 20 Dicembre 2024

COMUNICATO STAMPA

CONFERMA oggi, venerdì 20 dicembre 2024

ore 12,00

SOPRALLUOGO CANTIERE NUOVO POLO MUSICALE SPEZZINO

NASCERÀ UN NUOVO AUDITORIUM, OLTRE A: SALE POLIVALENTI PER ATTIVITÀ MUSICALI, AULE, FORESTERIA ED ALTRI SPAZI POLIVALENTI

OPERA IN SINERGIA TRA LA PROVINCIA ED IL CONSERVATORIO GIACOMO PUCCINI

Incontro con la stampa in occasione del sopralluogo tecnico al cantiere del Nuovo Polo Musicale Spezzino per l’inizio delle opere.

L’intervento si svolge nell’ex casa cantoniera “Lombacca”.

Saranno illustrate le opere in corso alla struttura in costruzione, le lavorazioni in corso e le tempistiche.

Saranno presenti il Presidente della Provincia della Spezia, il Presidente del Conservatorio della Spezia, i rappresentanti degli Enti ed i tecnici incaricati.

La stampa è invitata a partecipare all’intervento.

La Spezia, 20 dicembre 2024

