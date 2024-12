(AGENPARL) - Roma, 20 Dicembre 2024

Alba: modifiche temporanee alla viabilità in via Dacomo

Per occupazione suolo pubblico è chiusa al transito veicolare via Dacomo, in corrispondenza del numero civico 4, il 23/12/2024 dalle ore 7.00 alle ore 17.00.

Sono garantiti i diritti dei residenti e delle attività insediate mediante l’istituzione del senso unico alternato in via Dacomo, nel tratto interessato alla chiusura.

Registro ordinanze: 299/ 2024

