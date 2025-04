(AGENPARL) - Roma, 7 Aprile 2025

FEMMINICIDI, MORFINO (M5S): DA BACOLI ALTRA STORIA DELL'ORRORE, TREND VA FERMATO CON I FATTI

Roma, 7 apr. – “Nel giorno dei funerali di Sara Campanella e Ilaria Sula, entrambe uccise da giovani assassini incapaci di accettare il rifiuto, apprendiamo la storia di Gaia, la giovane ragazza di Bacoli che ha subito violenze di ogni genere dal suo ex compagno rischiando di morire e ha avuto la forza di raccontarlo, ha avuto il coraggio e la dignità di mostrare le foto della violenza che ha ricevuto. In questo Paese c’è ancora chi minimizza o nega questo allarme sociale. È necessario ripartire dalla prevenzione e mettere in atto tutte le misure per intervenire su un cambio di mentalità, perché le deviazioni mentali sull’affettività sono uno dei mali di questa società. Non servono le commemorazioni, i post con il fiocco, i minuti di silenzio. Servono fatti, leggi dure, rispetto, un linguaggio gentile, insegnare ad accettare il rifiuto. Il no è no. E ti devi fermare. Il basta è basta. E ti devi fermare. Non ci sono alternative e non c’è più tempo, dobbiamo agire adesso o saremo sempre una di meno”.

Così sui social la deputata M5S Daniela Morfino.

