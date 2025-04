AGENDA CAMERA DI DOMANI, MARTEDÌ 8 APRILE

(AGENPARL) - Roma, 7 Aprile 2025

PRESIDENTE

📌 11 Aula dei Gruppi – Presentazione del Rapporto 2024 Italia decide. Il futuro della città pubblica. Innovazioni, diritti e mercati. Diretta webtv

AULA

📌 11 Interrogazioni

📌 14

Pregiudiziali decreto immigrazione;

pdl funzione Corte dei conti;

ddl libertà sindacali Forze armate e di polizia;

mozioni riarmo Ue

mozioni attuazione Pnrr

COMMISSIONI

📌9_Cultura e Politiche Ue Camera e Senato_audizione della Vicepresidente della Commissione europea per i diritti e le competenze sociali, Roxana Mînzatu

📌11_David Rossi_audizione di Francielli Vilanova Correa

📌11.30 e 19.30 (o termine votazioni pomeridiane)_Covid_audizioni

📌11.40_Ambiente_Assicurazione dei rischi catastrofali, audizioni

📌12_Periferie_audizione del Cardinale Baldassare Reina, Vicario Generale per la Diocesi di Roma

📌12.30_Transizione demografica_CENSIS

📌12.30_Antimafia_audizione di Paola Lanzara, sindaco di Castel San Giorgio

📌12.45_Giustizia e Finanze_audizione del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, Roberto Alesse (su regime concessorio tabacco)

📌14_Difesa_audizione del Comandante generale della Guardia di Finanza, Gen. Andrea De Gennaro

EVENTI

📌 10 Sala della Regina – Cerimonia di premiazione “Premio Gino Giugni”. Partecipa il segretario di presidenza, Giovanni Donzelli. Diretta webtv

📌 10.30 Sala Matteotti – Il contributo (decisivo) della scienza nella gestione della fauna selvatica. Interviene il segretario di presidenza, Stefano Vaccari. Diretta webtv

📌 14.30 Sala del Refettorio – Presentazione del volume “Renato Zangheri, discorsi politici e parlamentari”. Partecipa il segretario di presidenza Stefano Vaccari. Diretta webtv

📌 15 Sala della Lupa – La crisi della Repubblica nel carteggio Andretti-Cossiga. Partecipa il Vicepresidente Giorgio Mulè. Diretta webtv

📌 17.30 Sala Matteotti – La ferocia delle libertà negate. Il disordine mondiale e le minacce per l’Italia. Premio letterario giuridico 2025

CONFERENZE STAMPA

📌11.30 Forum agenti expo Milano 2025. Luca Pastorino

📌13 Presentazione petizione contro apertheid di genere. Francesca Ghirra

📌14.30 Presentazione del pdl che modifica il decreto legislativo n. 25 del 28 gennaio 2008 in materia di doveri del richiedente asilo. Sara Kelany

📌16 Presentazione PdL per istituzione giornata nazionale del ricordo dei martiri di Vergarolla. Nicole Matteoni

📌17.30 Presentazione Alleanza per il Cleantech. Andrea Casu

📌19 Gare sportive su strada: la nuova legge per il rilascio semplificato delle autorizzazioni. Roberto Pella