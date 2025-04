SIAE: una riorganizzazione per servizi più efficienti sull’intero territorio nazionale

(AGENPARL) - Roma, 7 Aprile 2025

La SIAE, in merito alle notizie riportate dagli organi di stampa sull’ammodernamento della rete territoriale della società, è naturalmente disponibile a incontrare nuovamente le organizzazioni sindacali confederali, come sempre avvenuto in passato.

Nelle more di questo ulteriore incontro, la SIAE desidera precisare quanto segue.

In via preliminare, va ricordato che il rapporto di lavoro dei dipendenti della SIAE, in quanto ente pubblico economico, sono regolati esclusivamente dal diritto privato.

Con riferimento invece al piano industriale e alla ristrutturazione aziendale della società, è doveroso puntualizzare che:

Il piano di evoluzione organizzativa della rete, finalizzato anche alla riduzione dei costi non più sostenibili senza alterare l’efficienza dei servizi prestati e senza compromettere i livelli occupazionali, è stato oggetto di informativa sindacale, come previsto dalla normativa vigente;