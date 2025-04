(AGENPARL) - Roma, 7 Aprile 2025

(AGENPARL) – Mon 07 April 2025 *PD: oggi incontro Schlein-Minzatu *

La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein ha incontrato oggi al

Nazareno la vicepresidente della Commissione Europea Roxana Minzatu,

commissaria per il lavoro e i diritti sociali, le competenze e l’istruzione

Nel corso dell’incontro hanno discusso le principali priorità politiche

condivise, a partire dall’implementazione delle norme per il salario

minimo, la tutela dei lavoratori delle piattaforme e il sostegno ai

lavoratori in questa difficile congiuntura internazionale.

La segretaria e la vicepresidente hanno poi approfondito le proposte della

Commissione Europea per l’“Unione delle competenze”, la roadmap per il

lavoro di qualità, il pacchetto mobilità del lavoro e il tema del diritto

alla casa.

Entrambe hanno sottolineato la volontà di coordinare al meglio le future

iniziative partendo dei principali dossier in discussione a Bruxelles e in

Italia.

Roma, 7 aprile 2025

