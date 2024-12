Ucraina: Mulè, bene avvio fase negoziale. Italia come sempre in prima linea per la pace

(AGENPARL) - Roma, 19 Dicembre 2024

“Se non ci fosse stato l’aiuto, anche militare, dell’Italia all’Ucraina, non saremmo qui a discutere di Crimea e Donbass, magari i tre quarti dell’Ucraina, o l’Ucraina intera sarebbe stata annessa con un colpo di fucile alla Russia”.

Lo ha detto Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia, intervenendo a Ping Pong, su Rai Radio 1. “Questa – ha proseguito – è una guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, la sovranità di uno Stato è stata attaccata, violando tutte le leggi del diritto internazionale, ed era un dovere difendere quel territorio. Oggi saluto con piacere la possibilità che si possa avviare finalmente una fase negoziale, anche perché l’Ucraina ha saputo resistere grazie all’aiuto degli altri paesi, tra i quali l’Italia”. Sulla possibilità della partecipazione dell’Italia a una missione, Mulè ha aggiunto: “parlare di questo è auspicabile ma prematuro. La posizione del Ministro Crosetto e del Ministro Tajani è corretta: bisogna fare un passo alla volta. L’Italia non si è mai sottratta e sarà pronta anche questa volta. Laddove vi è un mandato internazionale con una risoluzione dell’ONU, il nostro Paese è sempre stato in prima linea per la pace. Anche in questo caso, qualora l’Italia in una cornice internazionale sarà chiamata a fare il suo dovere, lo farà a testa alta, inviando i soldati di pace a garantire gli accordi raggiunti”, ha concluso.

